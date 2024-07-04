В России могут появиться скидки на оплату парковочных штрафов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга и департамент транспорта Северной столицы подготовили законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Но на сей раз «закручивать гайки» не планируют — напротив, водителям готовят послабления.

Как сообщают «Ведомости», Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею разрешить региональным властям вводить 50-процентную скидку на штрафы за нарушение правил платной парковки, если они гасятся через электронные сервисы в течение 20 дней после получения постановления. Впрочем, несмотря на положительную в целом оценку инициативы, комиссия отметила, что поправки требуют доработок.

— Скидки на штрафы увеличили собираемость платежей и снизили нагрузку на парковки, что и стало основанием для принятия этой скидки. Что касается регионов, то здесь тоже должна быть скидка, — заявил представитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Добавим, что в настоящее время из всех регионов России, где есть платные парковки, скидка в 50% на штрафы, связанные с нарушением правил на таких стоянках, предусмотрена только в Москве.