Оповещать водителей о принудительной эвакуации авто могут начать уже с 1 января

В середине августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением ввести обязательное оповещение автовладельцев перед эвакуацией автомобиля на штрафстоянку. Теперь же стало известно, что соответствующий законопроект готов — его вот-вот внесут в Госдуму.

Если законопроект получит поддержку, то лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, будет обязано оповестить владельца или водителя автомобиля через специальные интернет-порталы или сервисы о грядущей эвакуации. Правда, лишь в том случае, если тот самый автовладелец/водитель зарегистрировался в единой системе и дал согласие на получение сообщений.

Пока не совсем понятно, какие именно интернет-порталы и сервисы имеются в виду — существующие или автомобилистам нужно будет дополнительно где-то «оформляться» — но, очевидно, если законопроект примут, все нюансы объяснят. Его должны совсем скоро внести в Госдуму. И инициаторы надеются, что информировать граждан о принудительной эвакуации начнут уже с 1 января 2025 года.

— Если водитель нарушил ПДД и есть основания для принудительной эвакуации, его необходимо сначала проинформировать и дать возможность устранить правонарушение. Без наказания не останется — административный штраф ему в любом случае выпишут, — прокомментировал законопроект председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он также добавил, что информирование водителей по телефону или SMS сегодня не проблема. А 10-15 минут вполне достаточно, чтобы добраться до места и перепарковать машину в соответствии с правилами. А если автомобилист проигнорирует по тем или иным причинам оповещение, то транспортное средство эвакуируют.