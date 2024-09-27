Подуй в трубочку: российских водителей ждут массовые проверки на трезвость

Начиная с пятницы и по воскресенье включительно — с 27 по 29 сентября — автомобилистов будут усиленно проверять. О сплошных рейдах объявили управления Госавтоинспекции в Москве, Самарской, Ульяновской, Кировской и Рязанской областях, а также в других российских регионах.

Перед очередной парой выходных ГАИ напоминает и автомобилистам, и мотоциклистам, что употребление алкоголя несовместимо с вождением транспортных средств. Для пресечения подобных правонарушений проверки на дорогах проводятся на регулярной основе, сообщают «Известия».

Госавтоинспекция просит россиян быть бдительными и сразу сообщать в полицию, если кто-то заметит автомобилистов, которые ведут себя неадекватно. То же касается ситуаций с откровенно нетрезвыми водителями, создающими опасность и для себя, и для окружающих.

Напомним, чиновники решили очень жестко наказывать шоферов за отказ остановиться по требованию полицейского. Штрафы вырастут в 20 раз, а при повторном нарушении такого типа будут лишать «прав».