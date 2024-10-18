Эксперты рассказали автомобилистам о драконовских штрафах ГИБДД для юрлиц

Если при покупке автомобиля оформлять его на ИП (индивидуальных предпринимателей), то можно не брать разорительный кредит, взять ТС в лизинг. Как правило, это выгоднее, чем банковские займы. Но надо понимать и возможные трудности после заключения подобной сделки. В первую очередь необходимо изучить размеры штрафов, они могут быть в десятки раз выше, чем для автовладельцев-частников.

Особенно больно по карману ударят «дорогие» статьи КоАП. Например, за управление автомобилем дольше 9 часов подряд наказание для юридического лица составляет 20-50 тыс. рублей. Простые водители заплатят гораздо меньше — 1,5-2 тыс. рублей. Или парковка на газоне — в Первопрестольной, скажем, она обойдется юрлицам в 300 000 рублей, хотя в регионах она варьируется от пяти до двадцати тысяч, сообщают эксперты «Альфа-Лизинга».

Важно помнить, что все машины, которые используют в коммерческих целях, должны иметь путевой лист. В том числе он нужен для налогового учета. В расчет налога на прибыль и единого налога идут расходы ИП на покупку и обслуживание ТС. То есть путевой лист необходимо оформить даже когда водитель сам является индивидуальным предпринимателем. В противном случае его ждут и штрафы, и проблемы с налоговой.

До полного выкупа лизинговый автомобиль нельзя перекрашивать, вносить необратимые изменения в его комплектацию или устанавливать акустические системы. Однако тонировка и смена колесных дисков допускается, как и выезд за границу с согласия лизингодателя — оно должно быть оформлено письменно.

Ранее мы сообщали, что штраф за неподчинение сотруднику ГАИ вырастет в 20 раз. При повторном нарушении такого типа будут лишать «прав».