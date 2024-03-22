Как вернуть деньги за купленную подержанную машину с проблемами

Обнаружить какие-то неприятности по юридической части у свежеприобретенного подержанного автомобиля – страшный сон любого автовладельца. Но при наличии известного запаса настойчивости можно и такую ситуацию отыграть обратно.

В начале весны 2024 года подобный «кейс» оказался на рассмотрении Второго кассационного суда общей юрисдикции. Примерно год назад один московский автомобилист приобрел в автосалоне подержанную Mazda6. И как положено отправился ставить ее на учет в ГИБДД. Но получить новые ГРЗ ему не удалось.

В процессе осмотра инспектор обнаружил, что VIN-номер на кузове под капотом со стороны моторного отсека поврежден – всего одна цифра из длиной комбинации имела следы какого-то воздействия. Однако этого было достаточно, чтобы отказать новоиспеченному автовладельцу в регистрации его ТС.

Не долго думая, гражданин обратился в автосалон, продавший ему машину со скрытым «косяком», с предложением вернуть деньги и забрать проблемную легковушку назад. Автоторговцы ожидаемо отказались, хотя клиент имел полное право отменить сделку в двухнедельный срок с момента ее заключения – согласно нормам закона «О защите прав потребителей».

Представители организации мотивировали свою позицию тем, что покупатель в процессе сделки принял ТС без каких-либо замечаний. Кроме того, они требовали от автомобилиста предоставить им письменный отказ органов полиции в постановке транспортного средства на учет. А еще предложили «порешать вопросики» с ГИБДД своими силами. Все это не устроило автомобилиста, оказавшегося с проблемной машиной на руках, и он отправился в суд.

Фото: globallookpress.com

Иск с требованием признать расторгнутым заключенный договор купли-продажи бывшего в эксплуатации автомобиля, взыскать с ответчика уплаченные по договору денежки, убытки покупателя и неустойку был подан в Никулинский районный суд города Москвы. Который 26 мая 2023 года отказал гражданину, встав на сторону автосалона. Позднее это решение оставила в силе судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда. В итоге дело дошло до кассационной инстанции.

Она напомнила, что согласно положениям закона «О защите прав потребителей», приобретатель технически сложного товара (например, автомобиля) потребитель, обнаружив в нем в течении 15 дней после покупки не оговоренный продавцом недостаток, вправе потребовать расторжения сделки и возврата денег. Суды низших инстанций не учли это обстоятельство, хотя и подтвердили факт повреждения VIN. Со своей стороны, компания-ответчик не предоставила доказательств того, что покупатель был ею предупрежден об этом.

По мнению кассации, утверждение суда первой инстанции, что повреждение идентификационного номера не препятствует его прочтению и не является основанием для отказа в государственной регистрации транспортного средства, не имеет никакого правового значения. Точно также не играет никакой роли и поведение ответчика, предлагавшего содействие в постановке на учет в ГИБДД своими силами. В итоге кассационная инстанция отменила решения нижестоящих судов и отправила дело на новое рассмотрение в Никулинский райсуд Москвы.

Заметим, что подобная правовая позиция применима не только к проблемам автомобиля, мешающим оформить его учет в ГИБДД. Точно также обманутый продавцом новоиспеченный автовладелец может поступить и в случае технических неполадок ТС, скрытых от него автоторговцем. Заметим также, что добиться в подобном случае справедливости в суде и вернуть деньги намного проще, если приобретаешь авто у юридического лица, к которому очень просто применить нормы закона «О защите прав потребителей».

Продавца-частника в аналогичном случае вывести на чистую воду будет сложнее. Кроме того, исполнение решения суда по гражданскому делу в отношении физлица гораздо более трудоемкая задача, нежели в случае «юрика». Что приводит нас к выводу: подержанную машину, которая может содержать скрытые и дорогостоящие в устранении проблемы, лучше покупать у компании, а не у частника.