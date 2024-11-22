Десятки улиц в Москве стали чаще патрулировать инспекторы МАДИ

В этом году на 42 столичных улицах с интенсивным движением начали чаще появляться инспекторы МАДИ (Московской административной дорожной инспекции). Усиленное патрулирование дало свои плоды — водители стали соблюдать правила парковки на Осеннем и Петровском бульварах, а также на улицах Лесная, Ярцевская и Академика Пилюгина. Раньше там постоянно бросали машины, которые мешали и пешеходам, и другим водителям, и спецтехнике — все это повышало риск ДТП.

Благодаря ужесточению контроля со стороны инспекторов МАДИ количество нарушений правил парковки в среднем снизилось на внушительные 70%. Московский дептранс сообщил об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Парковка под запрещающими знаками или на тротуарах нередко провоцирует аварийные ситуации. Инспекторы МАДИ круглые сутки следят за тем, как паркуются водители, чтобы окружающая обстановка была безопаснее и для автомобилистов, и для пешеходов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что стоимость парковки в Москве задрали до 800 рублей в час. В столице появились новые платные зоны.