Больше половины россиян считают, что новые штрафы ПДД пополняют бюджет

Это выяснил ВЦИОМ, который провел соответствующий телефонный опрос в середине января. Его участниками стали 1,6 тыс. россиян. Уточняется, что 57% респондентов положительно отреагировали на ужесточение наказаний, 27% восприняли новые штрафы в штыки, еще 14% проявили полное безразличие и 2% не смогли определиться со своей позицией. Ужесточение наказания рублем для водителей одобряют пенсионеры, женщины и население сельской местности.
О нововведениях слышали 74% опрошенных, при этом только 43% знают подробности об ужесточенных штрафах. И 31% респондентов «что-то» слышали о появлении санкций для автомобилистов. По словам экспертов, это редкий случай, когда в обществе доминирует не поверхностное знание, а фокусированное.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему повышение штрафов ГИБДД — это не про дороги.