Больше половины россиян считают, что новые штрафы ПДД пополняют бюджет

С начала 2025 года штрафы за ряд нарушений ПДД в стране в среднем выросли в 1,5 раза. В первую очередь это коснулось самых популярных прегрешений водителей — превышения скоростного режима, проезда на красный сигнал светофора и игнорирования дорожной разметки. Кроме того, скидки на «быструю» оплату власти сократили вдвое — до 25%. В итоге 53% наших соотечественников уверены, что это нужно для пополнения государственной казны. Еще 37% верят в версию про безопасность движения, остальные затруднились с ответом.

Это выяснил ВЦИОМ, который провел соответствующий телефонный опрос в середине января. Его участниками стали 1,6 тыс. россиян. Уточняется, что 57% респондентов положительно отреагировали на ужесточение наказаний, 27% восприняли новые штрафы в штыки, еще 14% проявили полное безразличие и 2% не смогли определиться со своей позицией. Ужесточение наказания рублем для водителей одобряют пенсионеры, женщины и население сельской местности.

О нововведениях слышали 74% опрошенных, при этом только 43% знают подробности об ужесточенных штрафах. И 31% респондентов «что-то» слышали о появлении санкций для автомобилистов. По словам экспертов, это редкий случай, когда в обществе доминирует не поверхностное знание, а фокусированное.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему повышение штрафов ГИБДД — это не про дороги.