Стало известно, где в Москве появятся первые автоматические шумомеры для авто

Первые столичные комплексы, в автоматическом режиме измеряющие уровень шума, в том числе от автомобилей, установят в районе Патриарших прудов и других мест отдыха у воды. На начальном этапе в Москве появится около трех десятков подобных устройств. Их планируют устанавливать в заявительном порядке.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя по транспортному обеспечению и фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егора Чернова. По его словам, у Патриарших прудов шумомеры появятся в обязательном порядке (а как иначе, учитывая требования совсем непростых обитателей этого района), тестирование комплекса стартовало именно здесь.

В дальнейшем же ЦОДД планирует заполнить шумомерами и спальные районы Москвы и места отдыха у воды, где арендуют яхты и слушают громкую музыку. Точный список локаций, в которых техническая новинка появится в приоритетном порядке и будет находиться постоянно, определят позже.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что московские власти собираются устанавливать новый тип дорожных камер, умеющих определять уровень шума, возникающего из-за машин и мотоциклов. Соответствующий комплекс под названием «Эфир», оборудованный четырьмя направленными микрофонами, прошел сертификацию в январе.