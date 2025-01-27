В Москве установят камеры, измеряющие уровень шума автомобилей

Столичные власти планируют устанавливать в Москве новый тип дорожных камер, которые умеют определять уровень шума, возникающего из-за машин и мотоциклов. Соответствующий комплекс под названием «Эфир», оборудованный четырьмя направленными микрофонами, прошел сертификацию в январе. Новинка измеряет уровень звука в диапазоне от 60 до 120 дБ.

Как сообщает «Коммерсантъ», техническая новинка поможет определять в дорожном потоке транспортные средства, чьи владельцы предпочитают слушать слишком громкую музыку или наслаждаться интенсивно ревущей выхлопной системой.

Пока «Эфир» собираются использовать исключительно в тестовом режиме. Комплекс будет мониторить обстановку, что поможет выбрать оптимальные места для его монтажа. А затем владельцев шумных автомобилей и мотоциклов начнут штрафовать, размер наказания рублем для них составит от 5 до 30 тысяч. Уже прорабатываются необходимые поправки в КоАП.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума одобрила 30-тысячный штраф для водителей шумных машин еще летом 2023-го. Но все могло быть гораздо жестче, в свое время в нижней палате парламента чрезмерно «громких» автомобилистов предлагали штрафовать на 100 000 рублей.