В Москве установят камеры, измеряющие уровень шума автомобилей

Как сообщает «Коммерсантъ», техническая новинка поможет определять в дорожном потоке транспортные средства, чьи владельцы предпочитают слушать слишком громкую музыку или наслаждаться интенсивно ревущей выхлопной системой.
Пока «Эфир» собираются использовать исключительно в тестовом режиме. Комплекс будет мониторить обстановку, что поможет выбрать оптимальные места для его монтажа. А затем владельцев шумных автомобилей и мотоциклов начнут штрафовать, размер наказания рублем для них составит от 5 до 30 тысяч. Уже прорабатываются необходимые поправки в КоАП.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Госдума одобрила 30-тысячный штраф для водителей шумных машин еще летом 2023-го. Но все могло быть гораздо жестче, в свое время в нижней палате парламента чрезмерно «громких» автомобилистов предлагали штрафовать на 100 000 рублей.