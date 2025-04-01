Минздрав упростил правила медосвидетельствования водителей

После этапа общественного обсуждения в ведомстве приняли решение отказаться от нормы, обязывающей медиков фиксировать психоактивные и одурманивающие вещества, обнаруженные в анализах автомобилистов. В том числе подразумеваются лекарственные препараты.
Версию приказа с нововведениями Минздрав разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Уточняется, что исключенный пункт мог создать предпосылки для проявления врачебной коррупции.
Напомним, действующие правила прописаны в приказе Минздрава России от 18.12.2015 N 933н, который утратит силу с началом очередной осени.