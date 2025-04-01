Минздрав упростил правила медосвидетельствования водителей

Проект правил освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения прошел доработку в Минздраве. Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

После этапа общественного обсуждения в ведомстве приняли решение отказаться от нормы, обязывающей медиков фиксировать психоактивные и одурманивающие вещества, обнаруженные в анализах автомобилистов. В том числе подразумеваются лекарственные препараты.

Версию приказа с нововведениями Минздрав разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Уточняется, что исключенный пункт мог создать предпосылки для проявления врачебной коррупции.

Напомним, действующие правила прописаны в приказе Минздрава России от 18.12.2015 N 933н, который утратит силу с началом очередной осени.