Госдума не одобрила отмену наказания за забытые «права» и скидки на штрафы

Депутаты Госдумы решили не принимать несколько законопроектов, которые могли бы сделать жизнь российских водителей проще. В том числе парламентарии отказались предупреждать автомобилистов о превышении скоростного режима.

Соответствующие уведомления опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Комитет Госдумы по законодательству одобрил инициативу о дисконте на штраф за неоплату парковки, но в итоге нижняя палата парламента идею не приняла.

Смягчение наказания за забытые автомобилистами «живые» документы обсуждалось еще в августе 2024 года. Однако отмены санкций даже при наличии цифровых копий «прав» и СТС так и не случилось.

Минувшей осенью дорожным камерам хотели добавить маячки красного цвета, которые сразу могли предупредить водителей о превышении допустимой скорости. Еще тогда в кабмине заявили, что это может отвлекать от дороги и создать риск ДТП, уже не говоря о лишних бюджетных расходах.