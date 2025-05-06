За первые четыре месяца 2025 года московские камеры фотовидеофиксации зарегистрировали около 10,1 млн нарушений ПДД, что соответствует уровню прошлого года. При этом выявлены интересные изменения в поведении водителей: число штрафов, связанных с выделенными полосами, ремнями безопасности и фарами, снизилось, а вот случаев езды по обочине и использования телефона за рулем, напротив, стало больше.

Издание «КоммерсантЪ», основываясь данных специалистов Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД), сообщает, что положительная динамика по некоторым видам нарушений объясняется «дисциплинирующим эффектом» камер. В то же время увеличение количества других штрафов связано с переносом комплексов в новые проблемные точки и совершенствованием технологий распознавания.

Камеры стали чаще выявлять непристегнутых пассажиров и водителей, пользующихся телефонами, что является относительно новым направлением работы системы. Особое внимание экспертов привлек участок Киевского шоссе перед МКАД, где фиксируется наибольшее количество нарушений, преимущественно превышений скорости. Также проблемной зоной оказался перекресток ТТК с улицей Вавилова возле ТРЦ «Гагаринский», где камеры помогают предотвратить наезды на пешеходов.

При этом важно помнить, что рост числа фиксируемых нарушений не всегда свидетельствует об ухудшении ситуации на дорогах, так как это может быть следствием внедрения новых алгоритмов фиксации.