326

Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили

Соответствующий вопрос уже прорабатывается

В России рассматривается возможность введения запрета на регистрацию транспортных средств для граждан, злостно не оплачивающих алименты. Об этой инициативе сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили

В настоящее время судебные приставы уже имеют право ограничивать должников по алиментам в распоряжении имуществом, включая в том числе и установление запрета на продажу автомобиля. А при сумме задолженности, превышающей 10 тысяч рублей, может быть введено временное ограничение на управление ТС. Не исключено, что в обозримом будущем появятся и другие меры воздействия на неплательщиков — в частности, отказ в регистрации.

— Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, — сказал в кулуарах Петербургского международного юридического форума директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передают «РИА Новости».

К сожалению, никаких подробностей об инициативе г-н Аристов не раскрыл.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что виновников ДТП могут начать лишать «прав» за отказ возмещения ущерба.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует