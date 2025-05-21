Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать автомобили

В России рассматривается возможность введения запрета на регистрацию транспортных средств для граждан, злостно не оплачивающих алименты. Об этой инициативе сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

В настоящее время судебные приставы уже имеют право ограничивать должников по алиментам в распоряжении имуществом, включая в том числе и установление запрета на продажу автомобиля. А при сумме задолженности, превышающей 10 тысяч рублей, может быть введено временное ограничение на управление ТС. Не исключено, что в обозримом будущем появятся и другие меры воздействия на неплательщиков — в частности, отказ в регистрации.

— Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, — сказал в кулуарах Петербургского международного юридического форума директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, передают «РИА Новости».

К сожалению, никаких подробностей об инициативе г-н Аристов не раскрыл.

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