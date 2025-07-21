Запрет на использование заменителей детских автокресел закрепили в ПДД

Теперь Правила дорожного движения запрещают использовать в автомобилях различные заменители детских автокресел. В их числе лямки, адаптеры, ремни и прочие фиксаторы, не способные обеспечить должный уровень безопасности маленького пассажира.

Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вносит изменения в пункт 1.2 ПДД, где теперь четко прописано, что такое детская удерживающая система. А именно — специально разработанная конструкция, обеспечивающая безопасную перевозку. Различные адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни, лямки, гибкие элементы с пряжками и другие подобные устройства под это определение не подпадают, а потому теперь находятся под запретом.

Согласно действующему законодательству, перевозка ребенка без надлежащего автокресла является нарушением и карается штрафом в соответствии с ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Для простых водителей это 3000 рублей, для должностных лиц — 25 тысяч, для юридических — 100 тысяч.

Кстати говоря, возможность ужесточения наказания за неправильную перевозку детей в автомобиле тоже в Госдуме обсуждается. Предлагается поднять нижнюю планку штрафного диапазона до пяти тысяч рублей, а верхнюю — до двухсот тысяч. Окончательно решение пока не принято.