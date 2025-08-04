Роботам-курьерам в России ограничат скоростной режим

В нашей стране для роботов-доставщиков в качестве эксперимента планируют ввести «правовой режим», соответствующий документ готовят представители Минэкономики. Присутствие роверов на улицах решили узаконить, поскольку в будущем их количество значительно увеличится.

Как сообщает «Коммерсантъ», парк роботов-курьеров расширится не только в столице, речь идет о десятках российских регионов. Поэтому в том числе в ПДД официально появится термин «ровер». Им будет считаться участник движения/устройство с автоматизированной системой управления, разъезжающее по дорогам и даже внутри зданий для оказания услуг населению.

Согласно новым правилам, роверам запретят ездить быстрее 25 км/ч везде, кроме тротуаров. Там скоростной порог будет еще ниже, составляя 10 км/ч. При пересечении проезжей части роботам не дадут ускоряться выше 6 км/ч. Кстати, все они должны будут иметь номер и QR-код. Отдельно прописаны требования к характристикам и внешнему виду.

На случай ДТП каждый робот-курьер должен быть застрахован на полмиллиона рублей. Если при дорожной аварии не будет пострадавших, и к владельцу устройства нет претензий, можно обойти без вызова ГАИшников.