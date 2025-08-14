Впервые за 15 лет российские водители стали меньше нарушать ПДД

За семь месяцев текущего года в отношении российских автомобилистов было возбуждено 106,2 млн дел. Такие цифры на 7,5% меньше, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024 года. Выяснилось, что отечественные водители начали строже соблюдать ПДД впервые с 2010 года.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД, пошло на спад в том числе количество любителей садиться за руль в состоянии опьянения. Об этом говорит статистика нарушений статьи КоАП 12.8, сократившихся на 2,7%. Количество отказов от медицинского свидетельствования уменьшилось на 1,9%.

Одной из главных причин подросшего уровня дисциплины отечественных водителей эксперты называют увеличение размера штрафов с начала года. В среднем наказание рублем власти сделали больше в 1,5 раза. После этого превышение скорости, пьяная езда и проскакивание на красный сигнал светофора стали бить по кошельку гораздо больнее. Кроме того, на ситуацию повлияла уменьшенная скидка на оплату штрафов — она сжалась до 25%, хотя раньше была вдвое выше.

В то же время ситуация в регионах выглядит не так однозначно. Где-то число возбужденных дел об административных правонарушениях сократилось сильнее, чем в целом по России. А Удмуртия, например, приросла нарушениями со стороны водителей на 58,4%.