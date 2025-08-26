В Госдуме призвали запретить в Москве платные парковки около больниц и школ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запретить в столице организацию платных стоянок рядом с социальными объектами. Подразумеваются школы, детские сады, медицинские учреждения и прочие подобные организации.

Как сообщает ТАСС, г-н Нилов обратился со своей инициативой к заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Уточняется, что сегодня платные стоянки, расположенные рядом с соцобъектами, создают москвичам ощутимые трудности. Особенно семьям с детьми, инвалидам и жителям столицы с ограничениями по здоровью. Длительный поиск парковочных мест у школ, садов и другой инфраструктуры такого типа снижает доступность важных социальных услуг и усложняет процедуру их получения, считает глава комитета Госдумы.

Власти некоторых регионов нашей страны, например, Ленинградской и Калужской области, уже успешно приняли меры против платных парковок вблизи социальных объектов. Аналогичные меры распространены и за границей, подчеркнул парламентарий.

