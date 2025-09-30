Миронов предложил правительству вообще не повышать утильсбор на машины

В Госдуме призвали главу кабмина не только отказаться от идеи дальнейшего повышения утильсбора, но и в будущем освободить от него автомобили массового сегмента. Соответствующее обращение направил премьеру Михаилу Мишустину лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Об этом депутат Госдумы заявил в своем официальном телеграм-канале. По его словам, помимо всего прочего, правительство также должно предоставить льготы на уплату утилизационного сбора участникам спецоперации и многодетным семьям.

По мнению г-на Миронова, утильсбор нужно сохранить только для моделей люксового сегмента, и это будет справедливо. Таким образом удастся не только пополнить государственную казну, но и поддержать большую часть простых отечественных автолюбителей.

Парламентарий обратил внимание, что новая схема расчета упомянутого сбора коснется всего авторынка, и россиянам станет труднее приобретать машины, в том числе семьям с детьми. Больше всего нововведения могут повлиять на население Сибири и Дальнего Востока, где давно царит засилье иномарок с мощными моторами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, что на самом деле стоит за предложением повысить ставки утильсбора.