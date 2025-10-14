Одобрен план вывода беспилотных автомобилей на российские дороги

Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Минтранса. Согласно плану внедрения машин пятого уровня автоматизации, в России должна появиться необходимая нормативная база.
Утверждение дорожной карты прошла на совещании под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Он поручил Минтрансу подготовить и внести в правительство закон о беспилотном транспорте в первом квартале 2026 года.
Со временем зон для движения беспилотных авто у нас станет больше, запланировано открытие новых магистралей. До конца следующего года должна быть запущена система цифровых двойников дорог, включая М-12 «Восток», что позволит управлять автономным транспортом.
Предусмотрена подготовка концепции развития рынка грузоперевозок с учетом беспилотников. Испытания грузовиков пятого уровня автоматизации намечены на 2026-й, а пока по стране ездят 90 экземпляров третьего.