Одобрен план вывода беспилотных автомобилей на российские дороги

В нашей стране утвердили дорожную карту, согласно которой на отечественных магистралях будут появляться беспилотные машины. Документ позволит определить особенности и рамки использования подобного транспорта, права и обязанности водителей, владельцев и производителей.

Речь идет о регламенте до 2035 года

Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Минтранса. Согласно плану внедрения машин пятого уровня автоматизации, в России должна появиться необходимая нормативная база.

Утверждение дорожной карты прошла на совещании под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Он поручил Минтрансу подготовить и внести в правительство закон о беспилотном транспорте в первом квартале 2026 года.

Со временем зон для движения беспилотных авто у нас станет больше, запланировано открытие новых магистралей. До конца следующего года должна быть запущена система цифровых двойников дорог, включая М-12 «Восток», что позволит управлять автономным транспортом.

Предусмотрена подготовка концепции развития рынка грузоперевозок с учетом беспилотников. Испытания грузовиков пятого уровня автоматизации намечены на 2026-й, а пока по стране ездят 90 экземпляров третьего.