Полицейские остановили на дороге авто, но в машине никого не оказалось

27 сентября офицеры города Сан-Бруно (штат Калифорния, США) стали свидетелями того, как автомобиль выполнил опасный маневр на светофоре прямо перед их патрульной машиной. После его остановки правоохранители с удивлением обнаружили, что в это время в салоне не было ни водителя, ни пассажиров — правила нарушил беспилотник.

Как сообщает портал abc7news, в своем заявлении в социальных сетях они с иронией отметили, что по закону пока что не разрешается штрафовать «роботов».

И действительно: по дорогам Калифорнии уже ездят сотни беспилотных авто, которые невозможно наказать за нарушения правил, поскольку ответственность за их поведение несет человек-водитель. А если такого нет, то и штрафа тоже быть не может.

Вместо того, чтобы оформить протокол, стражи порядка связались с производителем — сообщили о техническом сбое автономной машины. Представители Waymo пообещали разобраться в причинах случившегося.