Полицейские остановили на дороге авто, но в машине никого не оказалось

Как сообщает портал abc7news, в своем заявлении в социальных сетях они с иронией отметили, что по закону пока что не разрешается штрафовать «роботов».
И действительно: по дорогам Калифорнии уже ездят сотни беспилотных авто, которые невозможно наказать за нарушения правил, поскольку ответственность за их поведение несет человек-водитель. А если такого нет, то и штрафа тоже быть не может.
Вместо того, чтобы оформить протокол, стражи порядка связались с производителем — сообщили о техническом сбое автономной машины. Представители Waymo пообещали разобраться в причинах случившегося.