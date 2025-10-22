Верховный суд подтвердил законность двух штрафов подряд за превышение скорости

Согласно постановлению Верховного суда (ВС), многократные штрафы при превышении автомобилистами допустимой скорости движения являются законными. В том числе придется платить дважды, если произошедшее попало в прицел комплексов фото- и видеофиксации, расположенных рядом.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Как пишет издание, представители транспортного предприятия из Воронежа обратились в Верховный суд, пытаясь отменить два штрафа ГИБДД, выписанные с разницей около 20 секунд. Соответствующие постановления были оформлены, поскольку водитель автобуса не соблюдал установленный скоростной режим.

Владеющее автобусом предприятие планировало обжаловать штрафы, руководствуясь статьей КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) 24.5, запрещающей дважды наказывать рублем за одно правонарушение. Однако Верховный суд, как и предыдущие инстанции, не согласился с подобными доводами, выделив разные составы нарушений, и постановил, что штрафы имеют законную силу. Номинально камеры, установленные в разных местах, «увидели» по одному превышению скорости.

Напомним, согласно постановлению правительства, в городской черте разрешено устанавливать не больше одной камеры на километр. За пределами населенных пунктов порог составляет 5 км, однако в очагах аварийности интервал может быть любым.