Госдума просит отменить штрафы за вынужденные нарушения правил остановки

Главе МВД Владимиру Колокольцеву предложили отказаться от штрафов для автомобилистов, застрявших в пробке под знаком, запрещающим остановку. Соответствующие обращение министру направили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, депутаты Антон Ткачев и Сангаджи Тарбаев.

Как сообщает РИА «Новости», авторы инициативы призывают пересмотреть подход к использованию камер, фиксирующих нарушения в зоне действия знака «Остановка запрещена». Парламентарии считают, что необходимо создать автоматический механизм отмены штрафных постановлений, который позволит не наказывать водителей, застрявших в дорожных заторах.

На сегодняшний день многие автовладельцы фактически не нарушают Правила дорожного движения, но все равно получают «письма счастья» только за то, что оказались в пробке. Сложившаяся практика вынуждает проходить длительный процесс оспаривания заведомо неправомерных протоколов, отмечается в обращении. Причем, как правило, без успеха (по крайней мере — в Москве).

Согласно документу, комплексы фото- и видеофиксации нужно научить «видеть» контекст дорожной обстановки. Реализация инициативы должна повысить справедливость и эффективность системы автоматического контроля дорожного движения.