Россияне хотят сдавать экзамен на «права» искусственному интеллекту

В нашей стране планируют автоматизировать сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений. Во время практического этапа гаишники по-прежнему будут находиться в машине вместе с курсантами, но только для подстраховки электроники. Ее научат самостоятельно выдавать задания и следить за их выполнением с помощью регистратора.

Многие верят, что это будет максимально справедливо и беспристрастно

Такую перспективу одобрили 56% участников опроса, проведенного сайтом KP.Ru. По мнению большинства респондентов, на сегодняшний день процедуру приема экзаменов в ГАИ нельзя считать всецело честной, поскольку на итоги влияет человеческий фактор. В отличие от реального инспектора, искусственный интеллект (ИИ) должен быть более справедливым, ведь его нельзя подкупить или обмануть.

В то же время 46% заявили, что внедрять ИИ в экзаменационную систему нельзя ни при каких раскладах, потому что он может и будет ошибаться. И тогда получить «права» станет просто невозможно. Либо их начнут выдавать даже тем, кто вообще не способен управлять автомобилем.

Еще 4% затруднились дать однозначный ответ о пользе искусственного интеллекта, интегрированного в экзаменационный процесс. По их мнению, технологическое нововведение нужно сначала как следует протестировать и только потом делать выводы.