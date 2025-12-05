В России призвали забирать автомобили у пьяных водителей

Как сообщает РИА «Новости», нововведения предложили ввести депутаты Законодательного собрания Вологодской области. Соответствующие документы опубликованы в местной думской электронной базе, пакет внесен на обсуждение Совета законодателей.
Конфискацией машин у пьяных водителей дело не ограничивается. Тем, кто был привлечен к ответственности по такому поводу, планируют перекрыть кислород при попытке регистрации транспортного средства. То есть автомобиль не получится поставить на учет в ГИБДД.
Согласно инициативе, необходимо добавить корректировки в статью 12.8 КоАП и статью 20 закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Ожидается, что решение о конфискации автомобиля будет принимать суд. А в регистрации могут отказать исключительно в случае обращения физического лица.
