В России на год продлили параллельный импорт автомобилей

В нашей стране продлили действие механизма параллельного импорта на 2026 год. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли сразу в двух чтениях — втором и третьем.

В рамках борьбы с санкциями такие меры ввели несколько лет назад

Об этом сообщается на официальном электронном ресурсе нижней палаты парламента. Уточняется, что речь идет о режиме специального регулирования отечественной экономики. Дело касается не только автомобилей, но и других товаров из установленного перечня, для которых не действуют отдельные положения Гражданского кодекса об исключительных правах.

Проще говоря, параллельный импорт позволяет ввозить на российскую территорию любую продукцию, не считаясь с мнением производителя, дилера или правообладателя. Пролонгация должна вступить в законную силу с наступлением следующего года.

«Со своей стороны нам важно делать всё для законодательного укрепления фундамента развития отечественной промышленности и производства», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, на сегодняшний день Россия находится под давлением более 30 тыс. санкций, введённых западными странами для ослабления нашей экономики.

