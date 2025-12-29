Россиян будут штрафовать за тонировку временно ввезенных автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране начнут действовать штрафы за тонировку машин, ввезенных к нам из-за рубежа на определенный период. Корректировки коснулись статьи 12.5 КоАП. Наказание рублем в размере 500 рублей за чрезмерную тонировку стекол автомобиля предусмотрено частью 3.1.

Документ, появившийся на сайте официального опубликования правовых актов, гласит, что вместо технического регламента Таможенного союза будут актуальны нормы, прописанные в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Теперь за нарушения правил тонировки предстоит отвечать автомобилистам, получившим документы о помещении машины под таможенный режим на срок до полугода. Подразумевается транспорт для личного пользования, приехавший из-за границы временно и без постановки на учет.

Отметим, что критерии к светопропусканию стекол остались прежними. Как и раньше, для легковушек они составляют не менее 70%.