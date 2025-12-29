26

Россиян будут штрафовать за тонировку временно ввезенных автомобилей

Подписан соответствующий закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране начнут действовать штрафы за тонировку машин, ввезенных к нам из-за рубежа на определенный период. Корректировки коснулись статьи 12.5 КоАП. Наказание рублем в размере 500 рублей за чрезмерную тонировку стекол автомобиля предусмотрено частью 3.1.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россиян будут штрафовать за тонировку временно ввезенных автомобилей

Документ, появившийся на сайте официального опубликования правовых актов, гласит, что вместо технического регламента Таможенного союза будут актуальны нормы, прописанные в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Теперь за нарушения правил тонировки предстоит отвечать автомобилистам, получившим документы о помещении машины под таможенный режим на срок до полугода. Подразумевается транспорт для личного пользования, приехавший из-за границы временно и без постановки на учет.

Отметим, что критерии к светопропусканию стекол остались прежними. Как и раньше, для легковушек они составляют не менее 70%.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует