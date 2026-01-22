В России подготовлен законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей

В нашей стране появился законопроект, определяющий правовые основы для использования автомобилей-беспилотников на дорогах общего пользования. Нововведения, разработанные представителями Минтранса, могут вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что документ появился на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о высокоавтоматизированных транспортных средствах, которые поедут не только по автомобильным дорогам, но и трамвайным путям.

Содержание касается разработчиков автоматизированных систем вождения, производства, эксплуатации, ремонта и техобслуживания беспилотников. Например, машинам четвертого или пятого уровня автономности разрешат ехать в автоматическом режиме только при подключении к обязательному сервису дистанционной поддержки. При разрыве связи беспилотный автомобиль должен уметь совершить минимально рискованный маневр.

Разумеется, весь массив данных о работе системы вождения нужно будет хранить исключительно на территории нашей станы. Необходимыми условиями для допуска на дороги таких ТС являются наличие регистратора, «автогражданки» и подключения к «ЭРА-ГЛОНАСС».

Остается сказать, что принятие законопроекта позволит легализовать движение беспилотников на всех дорогах страны после окончания действия экспериментальных режимов.

