Общественники призвали не штрафовать водителей за нарушения разметки в снегопад

Представителей МВД призвали отказаться от штрафов для водителей, нарушающих правила разметки во время снегопадов. Письмо с соответствующим предложением направили главе ведомства Владимиру Колокольцеву.

Как сообщает ТАСС, автором инициативы является Национальный автомобильный союз (НАС). Вице-президент организации Антон Шапарин пояснил, что при сложных погодных условиях автомобилисты могут не заметить не только разметку, но и дорожные знаки. Однако даже в метель наказание рублем частенько остается неминуемым.

«Мы просим МВД не штрафовать водителей за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенные полосы», уточнил г-н Шапарин. По его словам, при снегопаде некоторые элементы дорожной обстановки становятся скрытыми, и это создает ощутимые трудности для тех, кто находится за рулем.

Кстати, в некоторых регионах нашей страны штрафы в подобных ситуациях действительно не оформляют, но в столице послаблений пока не предусмотрено.