В России могут ужесточить наказание для «страховых» аферистов

Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил с рядом инициатив, направленных на усиление борьбы с мошенниками, которые специально устраивают ДТП ради незаконных страховых выплат. Среди озвученных мер фигурирует и создание единой базы данных злоумышленников.

Предложения уже направлены в Центробанк, сообщает газета «Известия». Помимо прочего, предлагается лишать тех, кого суд признал виновными, права управления автомобилем на срок от одного года до трех лет. Еще одна мера предполагает конфискацию машины, которая использовалась при совершении преступления.

В РСА пояснили, что лишение прав и изъятие транспортного средства оставят преступников без главного инструмента для организации подставных аварий. Соответственно, они лишатся возможности и дальше наживаться на подобных инцидентах и прочих нелегальных схемах, связанных с выплатами по автострахованию.

Кроме того, в союзе предложили дать страховщикам более широкий доступ к записям с дорожных камер. Сейчас компании могут пользоваться только данными системы «Безопасный город», тогда как материалы комплексов «Паутина» и «Поток» остаются для них недоступными.

Ранее в МВД России также подготовили свои предложения, касающиеся ужесточения ответственности за обман в сфере автомобильного страхования.