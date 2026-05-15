Глава РОАД настаивает на уголовной ответственности за скручивание пробега

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в очередной раз предложил ввести наказание за корректировку показаний одометра у автомобилей. Скрученный пробег остается серьезной проблемой вторичного рынка, а эффективного механизма фиксации и ответственности за подобные махинации до сих пор не создано.

Об этом он сказал в интервью «Российской газете». Глава РОАД отметил, что сегодня уже существует электронный паспорт транспортного средства, где указаны марка, модель, страна производства, мощность двигателя и VIN-номер. Однако таких важных данных, как пробег, там нет. При этом технических ограничений на количество строк в документе не предусмотрено.

Подщеколдин убежден, что в электронном ПТС обязательно должны появиться сведения об участии машины в ДТП, нахождении в залоге, под арестом или «под кредитом». Более того, дилеры готовы к появлению строки о сервисном обслуживании. Без подобного механизма регистрации пробега невозможно назначить ответственность за его скручивание. Еще одним важным пунктом спикер назвал фиксацию цены автомобиля, что полезно в первую очередь государству для понимания динамики удешевления машин.

Подщеколдин описал концепцию «автомобильного ЗАГСа», где фиксировались бы все события от выпуска до утилизации. Тогда отпадет нужда в сторонних платных сервисах. Покупатель через Госуслуги сможет ввести данные машины и мгновенно увидеть всю ее историю: где обслуживалась, сколько раз билась, попадала ли под арест. При такой прозрачности скрутить пробег станет практически невозможно. Лишь после создания полноценного цифрового паспорта можно выстраивать систему ответственности.

В качестве меры наказания эксперт предложил ввести административный штраф за первое скручивание пробега. За повторный случай он считает оправданным уголовное преследование с наказанием до пяти лет лишения свободы, квалифицируя это как мошенничество в крупном размере. Ведь даже недорогая машина вроде Hyundai Sonata может различаться в цене на миллион рублей в зависимости от честности показаний одометра.

Глава РОАД также напомнил, что формально обязанность вносить показания одометра уже закреплена Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2017 г. N 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства». Однако норма носит добровольный характер, тогда как давно назрела необходимость сделать ее обязательной.