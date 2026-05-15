В России не вернут штрафы за среднюю скорость

Депутаты Госдумы не поддержали призыв снова ввести штрафы для автомобилистов за превышение средней скорости. Парламентарии отклонили соответствующий законопроект, предложенный Вологодской областью. Инициаторы настаивали на региональных экспериментах.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на депутата фракции «Единая Россия» Никиту Румянцева, нововведения чреваты дополнительными расходами на установку новых дорожных камер. Согласно предложенным поправкам в КоАП, в одних регионах будут наказывать водителей за превышение средней скорости, а в других нет. Такая практика противоречит принципу равенства перед законом, отметил парламентарий.

Понятия «средняя скорость», как и требований к ее соблюдению, до сих пор нет в ПДД. В КоАП нельзя прописать ответственность за нарушения несуществующих правил, подчеркнули в думском комитете по госстроительству.

Напомним, штрафы за нарушение средней скорости в России выписывали до 2021 года. Точку поставило решение Верховного суда, указавшего, что место и время совершения нарушения необходимо определять конкретно.

