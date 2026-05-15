В России не вернут штрафы за среднюю скорость

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на депутата фракции «Единая Россия» Никиту Румянцева, нововведения чреваты дополнительными расходами на установку новых дорожных камер. Согласно предложенным поправкам в КоАП, в одних регионах будут наказывать водителей за превышение средней скорости, а в других нет. Такая практика противоречит принципу равенства перед законом, отметил парламентарий.
Понятия «средняя скорость», как и требований к ее соблюдению, до сих пор нет в ПДД. В КоАП нельзя прописать ответственность за нарушения несуществующих правил, подчеркнули в думском комитете по госстроительству.
Напомним, штрафы за нарушение средней скорости в России выписывали до 2021 года. Точку поставило решение Верховного суда, указавшего, что место и время совершения нарушения необходимо определять конкретно.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что в нашей стране не планируют снижать нештрафуемый порог скорости.