В России разрешат тратить средства от штрафов за нарушения ПДД только на дороги

Нововведения внесут в нормативные акты до начала следующего года

В скором времени российским регионам ограничат варианты использования бюджетных средств, полученных местной казной благодаря автомобилистам, не соблюдающим требования ПДД. Доходы от штрафов позволят тратить исключительно на улучшение дорог.

Автор
Анатолий Белецкий

Как сообщает ТАСС, корректировки обусловлены содержанием нового правительственного документа. В нем сказано, что в нашей стране законодательно закрепят возможности субъектов РФ, касающиеся расходования бюджетных средств дорожных фондов, пополненных за счет штрафов.

Суть в том, что местные власти будут иметь возможность направлять деньги, заработанные на недисциплинированных водителях, на совершенствование организации дорожного движения и больше никуда. В частности, речь идет об устранении аварийно-опасных участков и ликвидации условий, спровоцировавших аварии.

Уже в 2026 году необходимые изменения должны появиться в нормативных актах регионов. Их исполнительным органам поручили реализацию задачи.

Напомним, с прошлого года три четверти суммы от штрафов, уплаченных за нарушения ПДД, поступало в бюджеты регионов, а в федеральный — направляли оставшиеся 25%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщил, что в России не вернут штрафы за среднюю скорость.

