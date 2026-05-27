В России разрешат тратить средства от штрафов за нарушения ПДД только на дороги

Как сообщает ТАСС, корректировки обусловлены содержанием нового правительственного документа. В нем сказано, что в нашей стране законодательно закрепят возможности субъектов РФ, касающиеся расходования бюджетных средств дорожных фондов, пополненных за счет штрафов.
Суть в том, что местные власти будут иметь возможность направлять деньги, заработанные на недисциплинированных водителях, на совершенствование организации дорожного движения и больше никуда. В частности, речь идет об устранении аварийно-опасных участков и ликвидации условий, спровоцировавших аварии.
Уже в 2026 году необходимые изменения должны появиться в нормативных актах регионов. Их исполнительным органам поручили реализацию задачи.
Напомним, с прошлого года три четверти суммы от штрафов, уплаченных за нарушения ПДД, поступало в бюджеты регионов, а в федеральный — направляли оставшиеся 25%.
