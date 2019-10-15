План «Перехват»: в Москве вводится новая система поиска угнанных и криминальных машин

Так, по информации ресурса RosTender.info, столичные власти уже через полтора года планируют ввести в строй Единую сквозную систему перехвата и розыска транспортных средств. А указанная сумма, согласно объявленному Правительством Москвы тендеру, должна пойти на выполнение работ по разработке, внедрению и сопровождению системы, которая станет частью программы функционального развития интеллектуальной транспортной системы Первопрестольной.

Новые модули установят в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Москвы (ЦАФАП-Москва) и интегрируют с Единой системой информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД РФ.

Правда, как будет работать система и насколько сильно повлияет на снижение уровня криминогенности мегаполиса — пока не сообщается. Однако если учесть, что тендер, по мнению ряда экспертов, выиграет группа компаний «Программный продукт», уже давно создающая софт для Правительства РФ, Госдумы и силовых структур, то город может столкнуться с определенными трудностями. Ведь именно «Программный продукт» создал, в частности, информационную систему ГИБДД-М, которая нередко «виснет» и сбоит, парализуя работу автоинспекции по выдаче «прав» и регистрации автомобилей.