В каких городах России чаще всего угоняют дешевые иномарки

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в компании «АльфаСтрахование», самой угоняемой иномаркой в Санкт-Петербурге стал корейский кроссовер Hyundai Tucson. А согласно анализу числа обращений по КАСКО, в период с марта по август на Питер пришлось 43% случаев автокраж.

Москва застолбила за собой почетное второе место — 37% случаев угона. Самыми излюбленными моделями у воришек остаются японская Toyota RAV4, корейские Hyundai Solaris и KIA Ceed.

Стоит добавить, что в ТОП-5 криминальных городов вошли Воронеж, Калуга и Белгород. Причем преступники сконцентрировались именно на недорогих иномарках, ибо автомобили премиум-класса много хуже расходятся по запчастям. По мнению страховщиков, спада числа угонов в ближайшем будущем не предвидится.