Система тотальной слежки за автомобилистами заработает в России в декабре

Уже до конца 2021-го года полицейская система «Паутина», изначально призванная выявлять угнанные и находящиеся в розыске машины из транспортного потока, охватит всю территорию России.

— Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) «Паутина» в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года, — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

В данный момент, на основе «Паутины» во всех федеральных округах России идет подготовка к запуску системы автоматизации раблоты центров автоматизированной фиксации нарушений ПДД. Напомним, что впервые о запуске в эксплуатацию «Паутины» на территории Москвы было объявлено в 2013-ом год. На данный момент система слежения развернута не только в Москве и Подмосковье, но и на территории Центрального федерального округа.