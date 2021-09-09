Где чаще всего угоняют машины в Москве

При этом, утверждают эксперты СК «Согласие», самым в этом смысле опасным является Южный административный округ Первопрестольной — в этом году здесь зафиксирована треть всех угонов в городе. А самым безопасным — Восточный округ, где не зарегистрировано ни одной автокражи.

Что же касается излюбленных угонщиками локаций, то тут особой конкретики нет — работают они везде. Известно только, что каждый восьмой автомобиль угоняется с парковок и стоянок, в том числе подземных и даже аэропортовских.

И все же приятные новости есть — количество угонов в Москве сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на треть: в абсолютных цифрах это 1649 украденных за шесть месяцев нынешнего года машин.