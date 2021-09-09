Где чаще всего угоняют машины в Москве

Фото inauto74.ru
Несмотря на продолжающееся снижение числа угонов, автоворы все же продолжают портить жизнь автовладельцам. Причем в первую очередь — столичным. Так, по данным страховщиков, в первом полугодии 2021-го 48% авто были похищены в Москве и области, 52% — в других регионах страны.
Лика Затворная

При этом, утверждают эксперты СК «Согласие», самым в этом смысле опасным является Южный административный округ Первопрестольной — в этом году здесь зафиксирована треть всех угонов в городе. А самым безопасным — Восточный округ, где не зарегистрировано ни одной автокражи.

Что же касается излюбленных угонщиками локаций, то тут особой конкретики нет — работают они везде. Известно только, что каждый восьмой автомобиль угоняется с парковок и стоянок, в том числе подземных и даже аэропортовских.

И все же приятные новости есть — количество угонов в Москве сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на треть: в абсолютных цифрах это 1649 украденных за шесть месяцев нынешнего года машин.

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9 сентября 2021
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