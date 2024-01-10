В России резко упало число угонов автомобилей

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД, в январе-ноябре 2023 года зарегистрировано 6580 краж автомобилей — на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. За 11 месяцев 2023-го также зарегистрировано 11 600 угонов — и это на 8,4% меньше, чем годом ранее. Наибольшее число подобных преступлений совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) подтверждают тенденцию на снижение угонов, но кроме глобальной ситуации отмечают увеличение числа камер наблюдения. Так, в 2022 году МВД запустило систему «Паутина», которая позволяет отслеживать находящиеся в розыске машины при передвижении их внутри и между регионами в режиме реального времени.

По данным ВСС, чаще всего в 2023 году угоняли автомобили отечественных марок (в основном LADA), а также Hyundai и Kia. Самыми популярными у злоумышленников моделями стали Hyundai Santa Fe, LADA Granta, Kia Rio, Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai Solaris и ВАЗ−2121 «Нива».