Стало известно, автомобили каких цветов чаще всего угоняли в 2023 году

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистику страховой компании «Согласие», самыми нелюбимыми у криминалитета в прошлом году стали красные, оранжевые, коричневые и зеленые цвета — кражи автомобилей этих цветов можно пересчитать по пальцам. Владельцами 70% угнанных машин были юридические лица, а общее число хищений транспортных средств в 2023 году уменьшилось по сравнению с 2022 годом более чем в два раза.

Большой популярностью у воров пользовались Lexus RX 300, Toyota RAV4, Hyundai моделей Palisade, Tucson, Creta и Solaris, Mitsubishi Outlander, Audi A6, Skoda Rapid, LADA Vesta. Кроме Москвы, которая лидирует по количеству угонов, аналогичные преступления были зафиксированы в Подмосковье, Ярославской области, Екатеринбурге, Пензе, Самаре, Сургуте, Иркутской области.