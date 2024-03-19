Спасать людей в ДТП смогут новые бамперы

Ученые Технологического университета Чалмерса в Швеции нашли новый способ беречь здоровье и спасать жизни людей в дорожно-транспортных происшествиях. Снижать плачевные последствия тяжелых аварий может инновационный бампер, который предложено устанавливать на грузовики.

В Европе и США в 14-16% аварий с участием грузовых и легковых автомобилей гибнет как минимум один человек, причем более чем в 90% дорожно-транспортных происшествий жертвами обычно становятся водитель или пассажир легковушки. Хотя скорость при столкновении большегруза с машиной часто бывает относительно небольшой, тяжесть последствий таких аварий высока из-за разницы в габаритах, массе и жесткости двух транспортных средств. А поскольку легковые авто уже достаточно совершенны с точки зрения пассивной безопасности, ученые обратили внимание на грузовики и разработали для них оптимизированный передний бампер.

— Конструкция, состоящая из повторяющихся шестиугольных трубок из алюминиевой фольги, является идеальным решением с точки зрения легкой энергопоглощающей конструкции, поскольку около 97% объема составляет воздух. Алюминиевые соты используются во многих барьерах для краш-тестов, чтобы обеспечить распределение силы и поглощение энергии. Изменяя толщину фольги, мы можем изменить силовые и деформационные характеристики, — отметил профессор отдела безопасности транспортных средств Технологического университета Чалмерса Роберт Томсон, возглавляющий группу шведских исследователей.

Краш-тесты новой разработки проводились на 50 км/ч, имитируя первоначальную скорость движения 80 км/ч, которая снижается на 30 км/ч с помощью обязательных для новых машин систем автоматического экстренного торможения. По итогам испытаний Шведской транспортной администрацией Trafikverket на полигоне Autoliv в Воргорде выяснилось, что новая передняя часть грузовика позволяет снизить деформацию салона легковушки на 30-60%, что существенно уменьшает риск травмирования пассажиров.

Повреждения грузовика в чувствительных зонах также стали меньше, что повысило безопасность его водителя и сохранность перевозимого товара. Оказались лучше защищены компоненты рулевого управления, тормозной системы и подвески, что минимизирует риск последующих аварий или даже опрокидывания большегруза после столкновения.

Шведские ученые рассчитывают, что выводы из их исследований примут во внимание контролирующие органы, которые внесут изменения в стандарты безопасности и пропишут новые требования к конструкции грузовиков для программы независимых краш-тестов EuroNCAP в 2030.