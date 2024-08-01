В России количество погибших в «пьяных» ДТП сократилось почти на 30%

Согласно статистике МВД, с января текущего года в России стало гораздо меньше аварий с нетрезвыми водителями — число таких ДТП сократилось на 19%. При этом количество погибших и пострадавших тоже снизилось.

Как передает «Коммерсант», ссылаясь на данные МВД, за последние девять месяцев было зафиксировано чуть более пяти тысяч «пьяных» аварий — а именно 5012 случаев. Это на 16,4% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, такие ДТП унесли жизни 1063 человек, а пострадал в них 6581 гражданин. С начала года число погибших снизилось на 29,4%, раненых — на 18,8%.

При этом статистика выдает неутешительные показатели относительно ДТП с участием несовершеннолетних. Таких случаев за тот же период стало на 6,6% больше.

В целом, если брать все ДТП, а не только «пьяные», количество аварий на российских дорогах осталось прежним в сравнении с 2023 годом. Согласно имеющимся данным, в 2024-м зафиксировано уже более 55 тысяч происшествий, в которых погибло почти 6 тысяч человек и около 70 тысяч получили повреждения различной степени тяжести.

Добавим, что лидерами по отрицательной динамике среди регионов стали Ненецкий АО (+57,1%), Камчатка (+30,2%) и Псковская область (+25,2%). А вот в Брянской области (-33,1%), Карачаево-Черкесии (-21,8%) и Архангельской области (-21,5%) дорожно-транспортных происшествий, напротив, стало меньше.