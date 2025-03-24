Число жертв крупной аварии в Крыму выросло до 6 человек

Смертельное ДТП произошло 24 марта в 7:30 утра на Евпаторийском шоссе, в районе села Укромное. Водитель рейсового пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту Аркадьевка-Симферополь, не доехал до города примерно 20 километров. На полном ходу он врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль с прицепом, наполненным зерном.

В автобусе находилось 30 пассажиров (по другим источникам, 32). 6 человек погибло, 22 получили травмы различной тяжести. Среди них 8 детей. Пострадавшие доставлены в больницы полуострова, им оказывается помощь.

Водитель автобуса выжил. По данным крымского МВД, на момент аварии он не был пьян и не находился под действием запрещенных веществ. По его словам, шофера ослепило яркое солнце, помешавшее заметить припаркованный грузовик.

Точные причины аварии устанавливаются. По факту происшествия прокуратура возбудила уголовное дело, Следственный комитет уже начал работу. На месте трудятся криминалисты, сотрудники полиции опрашивают свидетелей и потерпевших, если позволяет их состояние. Автобусу предстоит тщательная экспертиза; специальные службы изымают документы предрейсового осмотра. Дорожная полиция составляет подробную схему ДТП: она поможет определить, кто является виновником аварии.