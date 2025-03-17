Еще несколько лет назад именно Европа была символом безопасности и комфортной жизни, а Германия — высшей ступенью уровня жизни. Однако песочные часы кто-то перевернул, и в самых высокоразвитых станах начали происходить события, которые Россия переживала сразу после распада СССР. «Цветущий сад» несколько подзавял и пугает обилием «сорняков». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Гонка за права человека, экологию и торжество закона в Европе, за которой все мы наблюдали на протяжении десятилетий, свернула куда-то не туда: вчерашние идеалы, в которые хотелось не только верить, но и переехать жить, буквально в одночасье стали чертогами гротеска и фантасмагорией распада, в которую и поверить-то сложно!

Не станем скрывать: звонили друзьям в Германию, спрашивали, уточняли. Мол, не родной ли пропаганды происки, не придуманы ли все эти страшные истории где-то в пределах третьего московского кольца? Ан нет, телевизор транслирует чистую правду: в Германии действительно бедлам, от которого сами немцы уже на стену лезут.

Многочисленные закрытия предприятий, тех же автозаводов, уже начали сказываться на уровне жизни граждан некогда локомотива европейской экономики, в частности — на безопасности. Безработные, которым нечем кормить свои семьи, и которые месяцами не находят себе нового трудоустройства, начали выходить на криминальную тропу, добывая пошатнувшуюся европейскую валюту уже криминальным путем.

Не так давно портал «АвтоВзгляд» писал об участившихся случаях глобальной разукомплектации припаркованных автомобилей прямо на улицах, в которых была задействована целое организованное преступное сообщество в нескольких немецких городах. И вот, подоспела новая история из «цветущего сада».

На парковке легендарного тюнинг-ателье ABT Sportsline GmbH, где издревле занимаются доработкой автомобилей Audi, произошла кража в особо крупном размере: семь машин лишились дорогостоящих деталей в результате спланированного и явно подготовленного преступления. Жулики обесточили парковку, отключили уличное освещение и, судя по количеству снятых элементов, достаточно много времени провели на «охраняемой» территории. С выставленных там автомобилей были сняты колесные диски, а также фирменные керамические тормоза ABT. Общую сумму ущерба оценили более чем в 300 000 евро.

Такими темпами немецкая деревня в Нижегородской области очень быстро начнет набирать популярность среди обыкновенных граждан Германии, поскольку дефицит качественных и обученных сотрудников, а так же широкие преференции российского законодательства позволят простым немцам не только свободно вздохнуть, но и найти себе очень привлекательную работу. Что ж, еще пять лет назад в такое никто бы не поверил. А сегодня — это реальность.