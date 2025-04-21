В Москве сократилось число аварий с участием автомобилей такси

В ведомстве призвали водителей такси соблюдать повышенные меры безопасности: придерживаться разрешенной скорости, выдерживать дистанцию, правильно совершать маневры и не нарушать режим труда и отдыха.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы, в первом квартале 2025 года количество ДТП с участием такси уменьшилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего было зарегистрировано 394 происшествия, в которых погибли 11 человек и пострадали 466.

С целью сохранения положительной тенденции ГАИ уделит особое внимание профилактической работе с водителями пассажирского транспорта, поскольку их ответственность за безопасность на дорогах особенно высока, а также продолжит усиленный контроль за автомобилистами, которые осуществляют таксомоторную деятельность.