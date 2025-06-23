Число погибших в ДТП в Москве сократилось на 26% за пять месяцев 2025 года

За первые пять месяцев текущего года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Если в прошлом году за январь-май погибли 120 человек, то в этом — показатель составил 89.

Как сообщает Департамент траспорта Москвы, снижение смертности наблюдается сразу по нескольким основным категориям ДТП. Наибольший прогресс зафиксирован в сокращении числа погибших при наездах на стоящие автомобили — здесь показатель уменьшился на 50%. На 44% стало меньше жертв столкновений, а смертность в ДТП с пешеходами снизилась на 8%.

Отдельного внимания заслуживает уменьшение числа погибших из-за превышения скорости. За отчетный период этот показатель сократился на треть или 33% в процентном соотношении. Во многом такого результата удалось добиться благодаря системе фотовидеофиксации, работающей по всему городу.

Современные технологии, включая автоматические камеры контроля скорости, использующие нейросетевую аналитику, помогают выявлять нарушения и предотвращать опасные ситуации. Кроме того, оптимизация дорожного движения и круглосуточный мониторинг трафика способствуют повышению безопасности.