Количество угонов автомобилей в России сократилось в три раза за полгода

За период с января по июнь 2025-го от действий автомобильных угонщиков постадало больше юридических лиц, нежели физических. На долю первых (в основном операторов каршеринга и такси) пришлось 53% всех зарегистрированных краж.

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование Страхового Дома ВСК, если по итогам полугодия количество автомобильных угонов снизилось в три раза по отношению к аналогичному периоду 2024-го, то число летних краж сократилось только вдвое. Правда, не совсем понятно, что подразумевалось под «летними» кражами — только июнь или предыдущие теплые месяцы тоже.

Изменилась и география преступлений. Если в начале года чаще всего машины угоняли на Дальнем Востоке, то к середине — основными регионами стали Москва и Санкт-Петербург. На столицу пришлось 28% всех случаев, а на Питер — 19%. Среди других субъектов выделяются Дагестан, Свердловская область, Татарстан, Рязанская и Ульяновская области — на каждую приходится около 4% случаев.

Среди марок автомобилей, которые больше всего привлекают преступников, лидирует LADA с 24% случаев, Kia с 19% и BMW с 9%. Растет интерес злоумышленников и к брендам из Поднебесной — Chery, Haval, Changan и Lixiang: суммарно на них приходится 28% краж.

В сегменте грузового транспорта число угонов сократилось с 54% в первом квартале до 9% за полугодие. При этом воры сосредоточились на грузовиках Howo и FAW, тогда как ранее их внимание привлекали машины Shacman.