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Гонщик погиб на автофестивале, пытаясь установить рекорд скорости

Трагедия на соляном озере Бонневилль потрясла автоспорт

В американском штате Юта во время ежегодной «Недели скорости» произошла трагедия. Знаменитый гонщик Крис Рашке погиб, пытаясь установить новый рекорд скорости.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Гонщик погиб на автофестивале, пытаясь установить рекорд скорости

Как сообщают «Аргументы и Факты», 60-летний Крис Рашке управлял стримлайнером Speed Demon, специально созданным для достижения экстремальных скоростей. На момент аварии автомобиль мчался со скоростью около 455 километров в час. Это была не первая попытка Рашке установить рекорд, но она стала последней.

Инцидент произошел в воскресенье, когда машина неожиданно сошла с трассы примерно через четыре километра после старта. Несмотря на усилия спасательных служб, спасти гонщика не удалось.

Точные причины катастрофы пока остаются неизвестными. Специалисты рассматривают несколько версий: от возможной поломки техники до ошибки пилота или влияния погодных условий, которые на солончаках Бонневилля нередко усложняют заезды.

Крис Рашке был известен в мире автоспорта как опытный и смелый гонщик, посвятивший многие годы стремлению к новым рекордам.

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