Гонщик погиб на автофестивале, пытаясь установить рекорд скорости

В американском штате Юта во время ежегодной «Недели скорости» произошла трагедия. Знаменитый гонщик Крис Рашке погиб, пытаясь установить новый рекорд скорости.

Как сообщают «Аргументы и Факты», 60-летний Крис Рашке управлял стримлайнером Speed Demon, специально созданным для достижения экстремальных скоростей. На момент аварии автомобиль мчался со скоростью около 455 километров в час. Это была не первая попытка Рашке установить рекорд, но она стала последней.

Инцидент произошел в воскресенье, когда машина неожиданно сошла с трассы примерно через четыре километра после старта. Несмотря на усилия спасательных служб, спасти гонщика не удалось.

Точные причины катастрофы пока остаются неизвестными. Специалисты рассматривают несколько версий: от возможной поломки техники до ошибки пилота или влияния погодных условий, которые на солончаках Бонневилля нередко усложняют заезды.

Крис Рашке был известен в мире автоспорта как опытный и смелый гонщик, посвятивший многие годы стремлению к новым рекордам.