Трое мужчин задохнулись в УАЗе в Норильске

Вечером 3 августа в Норильске произошла трагедия, унесшая жизни трех человек. Четверо мужчин находились в машине, когда она оказалась в ловушке на размытой дождями дороге. Один из них отправился за помощью, оставив трех товарищей в салоне с работающим двигателем. Вернувшись, он обнаружил их без признаков жизни.

Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, инцидент случился на пути от Талнаха к реке Велек, где внедорожник УАЗ увяз в грязи. Предположительно, причиной стало отравление угарным газом, вызванное забитой выхлопной трубой. Не исключают и техническую неисправность автомобиля, которая могла усугубить ситуацию.

Чтобы вытащить застрявший УАЗ, пришлось использовать вездеход. Когда машину наконец освободили, внутри нашли тела трех мужчин. По предварительным данным, они не осознавали опасности и уснули, не почувствовав угарный газ. Одного из них пытались реанимировать, но усилия оказались напрасными.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии организовал проверку, чтобы точно установить причины смерти.