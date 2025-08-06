Ночная погоня в Екатеринбурге завершилась смертельным ДТП

В ночь на 6 августа произошла трагедия, унесшая жизнь водителя. Погоня на проспекте Космонавтов закончилась столкновением с железнодорожным мостом. Для выяснения обстоятельств происшествия начато уголовное расследование.

Как передает портал E1.RU, около трех часов ночи на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге водитель, уходя от преследования ДПС, на высокой скорости врезался в опору железнодорожного моста. Свидетели рассказали, что сначала услышали вой сирен, указывающий на активную погоню, а затем раздался оглушительный удар.

На место происшествия оперативно прибыли около семи экипажей патрульной службы, сотрудники МЧС и бригада реанимации. Спасателям пришлось извлекать тело водителя из сильно поврежденного автомобиля, который буквально разлетелся на части от силы столкновения.

По информации источника E1.RU, за рулем находился 32-летний мужчина, житель Костромской области. Автомобиль, зарегистрированный в том же регионе, принадлежал ему. Водитель пытался уйти от погони, начавшейся в районе торгового центра «Веер Молл», и разогнался до скорости около 200 километров в час. Столкновение оказалось настолько мощным, что шансов выжить у мужчины не было — он погиб на месте.

На месте аварии продолжают работать правоохранительные органы.