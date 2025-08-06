Женщину, которая подожгла свою знакомую в машине, задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начато уголовное расследование по факту покушения на убийство. Женщина подожгла автомобиль с находившейся в нем знакомой. Девушка получила тяжелые повреждения, но осталась жива благодаря своевременной медицинской помощи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, инцидент, связанный с поджогом автомобиля, произошел вечером 5 августа. Подозреваемая, руководствуясь личными мотивами, совершила поджог в поселке Парголово на улице Первого Мая. Следствие установило, что причиной конфликта стала ревность.

Обе женщины находились в автомобиле Chery Tiggo 7 Pro, когда между ними внезапно возник конфликт. Подозреваемая использовала горючую жидкость, чтобы поджечь машину, в результате чего пострадавшая получила серьезные травмы. Медики диагностировали у нее термические ожоги 80% поверхности тела первой и второй степени. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, где она была помещена в реанимационное отделение. Ее состояние остается тяжелым, но врачи смогли его стабилизировать благодаря быстрому реагированию.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прокуратура города взяла ход расследования под свой контроль.