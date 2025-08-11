В Уссурийске Toyota Prius сбила мотоцикл с двумя подростками

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры Уссурийска, авария произошла 11 августа около полудня на перекрестке улиц Ленинградской и Амурской.
Водитель Toyota Prius при повороте совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 16-летний подросток. В момент ДТП на заднем сидении находился также его 15-летний пассажир.
Оба несовершеннолетних были доставлены в больницу с травмами. Прокуратура взяла на особый контроль расследование обстоятельств происшествия, включая возможные нарушения ПДД со стороны обоих участников столкновения.